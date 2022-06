News

Sony: Neue PlayStation Plus-Abos jetzt auch in Deutschland

Sony das neue PlayStation Plus jetzt auch in Deutschland offiziell gestartet. Mit dem neuen Abo-Modell von Sony werden die bisherigen Dienste PlayStation Plus und PlayStation Now zusammengelegt. Das bisherige PlayStation Plus wird unter dem Namen "PlayStation Plus Essential" fortgeführt und um zwei weitere Tarifvarianten ergänzt:

PlayStation Plus Essential

Preis: 8,99 € monatlich / 24,99 € vierteljährlich / 59,99 € jährlich

Angebot: Bietet dieselben Vorteile, die PlayStation Plus-Mitglieder bereits heute erhalten, wie z. B.:

- Zwei monatlich herunterladbare Spiele

- Exklusive Rabatte

- Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele

- Online-Multiplayer-Zugriff

PlayStation Plus Extra

Preis: 13,99 € monatlich / 39,99 € vierteljährlich / 99,99 € jährlich

Bietet alle Vorteile des Essential-Tarifs

Fügt einen Katalog von bis zu 400* der unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele hinzu, darunter Blockbuster-Hits aus unserem PlayStation Studios-Katalog und von Drittanbietern. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können zum Spielen heruntergeladen werden.

PlayStation Plus Premium

Preis: 16,99 € monatlich / 49,99 € vierteljährlich / 119,99 € jährlich

Bietet alle Vorteile der Tarife Essential und Extra

Fügt bis zu 340 zusätzliche Spiele hinzu

- darunter:PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind

- Einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind

In diesem Tarif werden auch zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen angeboten, sodass Kunden ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobieren können.

Das bisherige PlayStation Now geht in das neue PlayStation Plus-Angebot über und wird nicht mehr als eigenständiger Service angebote. Bisherige PlayStation Now-Kunden erhalten den Tarif PlayStation Plus Premium zum unveränderten Preis.

alternativ:

