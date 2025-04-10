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"The Last Showgirl" erscheint auf Blu-ray Disc

Constantin Film veröffentlicht "The Last Showgirl" auf Blu-ray Disc. Das Drama von Gia Coppola mit Pamela Anderson, Dave Bautista und Jamie Lee Curtis über die letzten Tage vor dem Ende der Karriere einer Las Vegas-Showtänzerin erscheint am 12.06.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Bonus-Material ist nicht geplant.

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