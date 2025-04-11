News
"Emilia Pérez" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
11.04.2025 (Karsten Serck)
Neue Visionen/Plaion Pictures veröffentlichen "Emilia Pérez" im Mai auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Thriller-Drama von Jacques Audiard mit Selena Gomez, Zoe Saldana, und Karla Sofia Gascon erscheint am 02.05.2025 mit DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist lediglich ein Trailer geplant.
