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"The Last Rifleman" mit Pierce Brosnan erscheint auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht "The Last Rifleman" auf Blu-ray Disc. Das Drama mit Pierce Brosnan über einen Kriegsveteranen auf der Reise nach Frankreich zum 75. Jahrestag der D-Day erscheint am 12.06.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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