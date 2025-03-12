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"The Last Rifleman" mit Pierce Brosnan erscheint auf Blu-ray Disc
12.03.2025 (Karsten Serck)
Pidax veröffentlicht "The Last Rifleman" auf Blu-ray Disc. Das Drama mit Pierce Brosnan über einen Kriegsveteranen auf der Reise nach Frankreich zum 75. Jahrestag der D-Day erscheint am 12.06.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
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