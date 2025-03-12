News

"Survive - Gestrandet im Ozean" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

12.03.2025 (Karsten Serck)

Capelight veröffentlicht "Survive - Gestrandet im Ozean" (Survivre) auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der französische Survival-Thriller erscheint am 17.04.2025 mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton jeweils einzeln als Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Survive - Gestrandet im Ozean [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]

Bildformat: 1,85:1

Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Französisch/Englisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch

