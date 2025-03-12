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Neue SACD & Vinyl-Sondereditionen von Analogue Productions

Das High End-Label Analogue Productions veröffentlicht in den kommenden Monaten weitere SACD & Vinyl-Sondereditonen von verschiedenen Alben-Klassikern der letzten Jahrzehnte.

So erscheinen voraussichtlich Ende Mai zahlreiche "Bob Marley & The Wailers"-Alben als remasterte Neuauflagen. Dazu gehören "Exodus", "Burnin", "Natty Dread", "Rastaman Vibration", "Catch a Fire", "Uprising" und "Kaya". Die Schallplatten werden in der "UHQR"-Reihe sowohl als 33 RPM-Varianten als auch 45 RPM-Doppel-LPs angeboten. Voraussichtlich im März kommen außerdem "Foreigner: 4" und "Genesis: Genesis" als SACD in den Handel.

Die Veröffentlichungstermine sind etwas vage und können sich durch die Abläufe in der Produktion der meist nur in kleinen Serien gefertigten Sondereditionen auch immer wieder verschieben.

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