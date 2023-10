News

"The Beatles: Red & Blue Album" mit neuem Stereo-Mix und neuen Songs auf CD/LP

Die "Red & Blue"-Alben der Beatles erscheinen in neuen erweiterten Editionen auf CD & LP. Die neu in Stereo abgemischten Songs wurden noch um 12 weitere Titel erweitert wie z.B. "Now And Then", dessen Demo-Version von John Lennon nach mehreren Anläufen jetzt mit neuen Aufnahmen von Paul McCartney and Ringo Starr fertiggestellt wurde und der auch als 7" und 12" Single veröffentlicht wird.

Beide Alben erscheinen jeweils als 3 LP und 2 CD-Set. Außerdem gibt es noch eine Vinyl-Edition mit beiden Alben auf sechs LPs.

Der Verkaufsstart der neuen Beatles "Red & Blue"-Editionen ist für den 10.11.2023 geplant.

