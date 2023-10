News

Universal: "Der Exorzist: Bekenntnis" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Der Exorzist: Bekenntnis" (The Exorcist: Believer) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue "Exorzist"-Film von "Halloween"-Regisseur David Gordon Green läuft seit dem 05.10.2023 in den deutschen Kinos und dürfte im kommenden Frühjahr fürs Heimkino erscheinen. Ein genauer VÖ-Termin ist bislang noch nicht bekannt

William Friedkins Horror-Klassiker "Der Exorzist" erscheint am 09.11. erstmals auf Ultra HD Blu-ray. Außerdem wird am 19.10. die Dokumentation "Leap of Faith: Der Exorzist" veröffentlicht, in der William Friedkin die Entstehungsgeschichte des Films erzählt.

