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tvOS 18.3.1 für Apple TV 4K veröffentlicht

Apple hat tvOS 18.3.1 für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Das Update bietet laut dem offiziellen Changelog einen Bugfix für ein Problem, das die Wiedergabe einiger Streaming-Inhalte auf Apple TV 4K (3. Generation) verhindern kann. Weitere Änderungen wurden nicht mitgeteilt.

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