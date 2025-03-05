News

"Strange Darling" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Capelight veröffentlicht "Strange Darling" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von JT Mollner über eine Frau, die auf der Flucht vor einem Verfolger bei einem vermeintlichen Retter landet, der sich als noch viel gefährlicher herausstellt, soll am 12.12.2024 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook erscheinen. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

Update: "Strange Darling" erscheint am 10.04.2025 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung:

