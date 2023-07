News

"Die Körperfresser kommen - Invasion of the Body Snatchers" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "Die Körperfresser kommen" (Invasion of the Body Snatchers) im Oktober auf Ultra HD Blu-ray. Der SciFi-Horror-Klassiker von Philip Kaufman aus dem Jahr 1987 erscheint am 27.10.2023 als "Limited Collector's Edition im Mediabook" mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc, einer Bonus-Blu-ray sowie einem 24-seitigen Booklet. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

Die Körperfresser kommen (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10), 1,85:1 (1080p)

Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial:

Diskussion mit Filmemacher Norman J. Warren, Regisseur Ben Wheatley und Horrorexperte Kim Newman

Interview mit Jack-Finney-Experte Jack Seabrock

Deutscher Trailer

Kinotrailer

