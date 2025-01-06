News
"Steven Wilson: Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
06.01.2025 (Karsten Serck)
Steven Wilson veröffentlicht "Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall" auf Ultra HD Blu-ray. Das bereits auf Blu-ray Disc veröffentlichte Live-Konzert aus dem Jahr 2018 erscheint am 21.02.2025 mit DTS HD MA-Mehrkanalton auf Ultra HD Blu-ray. Als Bonus-Material sind ein Interview und Probe-Aufnahmen geplant.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.