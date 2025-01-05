News
"Puppet Master 3 - Toulon's Rache" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
06.01.2025 (Karsten Serck)
Wicked Vision veröffentlicht "Puppet Master 3 - Toulon's Rache" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller aus dem Jahr 1991 erscheint am 27.12.2024 mit neuem 4K-Master und Dolby Vision HDR als 4K-Mediabook inklusive der 2019er Blu-ray Disc mit alternativer 2K-Restauration und anderem Framing. Als Bonus-Material sind Audiokommentare und mehrere Featurettes geplant. Das Mediabook wird mit mehreren verschiedenen Cover-Varianten angeboten.
Update: Die Mediabooks sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Puppet Master 3 - Toulon's Rache - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Puppet Master 3 - Toulon's Rache - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Puppet Master 3 - Toulon's Rache - Mediabook C [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
