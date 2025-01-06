News

CES: Google TV bekommt 2025 mehr KI-Funktionen

Google hat auf der CES neue KI-Funktionen für Google TV vorgestellt, die Googles Gemini KI-Assistenten verwenden. Über ein natürliches Gespräch mit dem Fernseher soll die Suche durch Medien vereinfacht werden. Gemini können auch Fragen zu Reisen, Gesundheit, Weltraum oder Geschichte gestellt werden, die mit Videos in den Ergebnissen für zusätzlichen Kontext präsentiert werden.

Der "Ambient-Modus" ermöglicht mit Gemini-Unterstützung maßgeschneiderte Kunstwerke zu erstellen. Außerdem können Smart-Home-Geräte gesteuert und ein Überblick über die Nachrichten des Tages angezeigt werden.

Die neuen KI-Funktionen sollen im Verlauf des Jahres auf ausgewählten Google TV-Geräten eingeführt werden.

