Star Wars: Neues "The Mandalorian"-Special bei Disney+

Disney+ präsentiert im August ein neues Special zur Star Wars-Serie "The Mandalorian". Die neue Episode aus der Making of-Serie "Disney Gallery: The Mandalorian" widmet sich dem Making of der finalen Episode aus der zweiten Staffel und soll Einblicke in das "bestgehütete Geheimnis der zweiten Staffel" von "The Mandalorian" bieten. Das Making of-Special wird ab dem 25.08.2021 bei Disney+ zu sehen sein.

Der Start der dritten Staffel von "The Mandalorian" ist derzeit für Weihnachten 2021 bei Disney+ geplant.

www.disneyplus.com

