News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Spotify HiFi mit Lossless-Streaming in CD-Qualität noch in diesem Jahr

Spotify will in diesem Jahr sein Streaming-Angebot um das Premium-Abo "Spotify HiFi" erweitern. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des via YouTube übertragenen "Stream On"-Events. "Spotify HiFi" soll Lossless-Streaming in CD-Qualität bieten und zunächst in ausgewählten Märkten starten.

Zu den Kosten wurden noch keine Angaben gemacht. Auch mit technischen Details zu "Spotify HiFi" hält sich der Streaming-Dienst bislang zurück, arbeitet aber nach eigenen Angaben bereits mit einigen Herstellern an einer Hardware-Integration des neuen Lossless-Streaming-Angebots:

Spotify HiFi will deliver music in CD-quality, lossless audio format to your device and Spotify Connect-enabled speakers, which means fans will be able to experience more depth and clarity while enjoying their favorite tracks.

Ubiquity is at the core of everything we do at Spotify, and we’re working with some of the world’s biggest speaker manufacturers to make Spotify HiFi accessible to as many fans as possible through Spotify Connect.