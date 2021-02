News

"My Fair Lady" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "My Fair Lady" auf Ultra HD Blu-ray. Der Klassiker mit Audrey Hepburn aus dem Jahr 1963 soll voraussichtlich am 06.05.2021 in einer neuen 4K-Edition erscheinen.

Bereits jetzt ist "My Fair Lady" im Apple iTunes Store in 4K erhältlich. Die iTunes-Version unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Aus Anlass des 50. jährigen Jubiläums wurde bereits 2016 eine remasterte Blu-ray Disc von "My Fair Lady" veröffentlicht.