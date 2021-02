News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Sky Originals jetzt in 4K, HDR & Dolby Atmos

Sky erweitert das Angebot in Ultra HD, HDR und Dolby Atmos.

Ab sofort sollen Sky Q-Nutzer viele Sky Originals in Ultra HD mit HDR sehen können. Gleich zum Start im Februar und März stehen die deutschen Serien „Der Pass“, „Das Boot“ (Staffel 1+2), „Hausen“ und „8 Tage“ in HDR auf Abruf zur Verfügung.

Hinzu kommen die internationalen Sky Originals “A Discovery of Witches” (S1+2), “Gangs of London”, Patrick Melrose”, “Britannia” (S1+2), “Catherine the Great”, “Riviera” (S1+2), “Temple”, “Save Me” (S1+2), sowie “Tin Star” (S2+3), die ebenfalls in UHD und HDR abrufbar sind.

Weitere Sky Originals in Ultra HD & HDR sind bereits in Vorbereitung. In Zukunft sollen weitere Serien, sowie Spielfilme und Dokumentationen in Ultra HD & HDR angeboten werden. Im Sportbereich sollen künftig neben Fußball auch Formel-1-Rennen und weitere große Sportevents in HDR übertragen werden.

Nach den ersten beiden Staffeln von "Das Boot" sind jetzt auch die deutschen Sky Originals „Der Pass“, „8 Tage“, und „Hausen“ via Sky Q mit Dolby Atmos-Sound verfügbar.

Bereits seit einigen Tagen steht auch "Wonder Woman 1984“ bei Sky Q in Ultra HD mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton zur Verfügung.

www.sky.de