News

Sony stellt WH-1000XM5-Kopfhörer in dieser Woche vor

Sony stellt in dieser Woche das neue Kopfhörer-Flagschiff WH-1000XM5 vor. Bereits am 11.05.2022 gibt es ab 09:00 Uhr ein Sony Xperia-Event und am 12.05. ab 18:00 Uhr eine weitere Präsentation, die sich um die 5. Generation der WH-1000X-Kopfhörer-Serie dreht.

Über den Nachfolger des WH-1000XM4 wurden bereits verschiedene Informationen geleakt. So wird es beim WH-1000XM5 eine Änderung des Designs geben, welches sich etwas an den AirPods Max von Apple orientiert. Der Sony WH-1000XM5 unterstützt wieder Sony 360 Reality Audio sowie die Sprachassistenten von Amazon und Google. Die Akku-Laufzeit könnte mit aktivem ANC bis zu 30 Stunden erreichen.

Der genaue Preis und Verkaufsstart für den Sony WH-1000XM5 sind noch nicht bekannt. Der Sony WH-1000XM4 kostet im Handel derzeit ca. 280 EUR.

