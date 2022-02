News

Sony stellt LinkBuds mit neuem Kopfhörer-Design vor

Bildquelle: Sony

Sony stellt mit den LinkBuds neue True Wireless In-Ear-Kopfhörer vor, die sich durch ein spezielles Ringdesign auszeichnen und sehr hohen Tragekomfort bieten sollen. Neben der außergewöhnlich kompakten Konstruktionsweise soll eine kristallklare Klang- und Gesprächsqualität geboten werden. Darüber hinaus möchte Sony das einzigartige Design sowie hauseigene Sensor- und Raumklangtechnologien nutzen, um mit Partnern neue Hörerlebnisse zu entwickeln, z.B. im Bereich AR-Spiele, Home Office, Sound-AR-Navigation und schneller Musikzugriff.

Laut Sony ermöglicht das Ringdesign Klänge aus der Umgebung jederzeit wahrzunehmen, ohne das Hörerlebnis zu beeinträchtigen. Durch eine Öffnung in der Mitte der Membran der neu entwickelten, ringförmigen Treibereinheit sei eine Unterhaltung mit Freunden problemlos möglich, während man in exzellenter Qualität Musik genießt. Anwendungsmöglichkeiten sieht der Hersteller besonders im Home Office, beim Gaming, aber auch Musik hören. Das Gewicht ist mit rund 4g pro Earbud gering und, anders als bei konventionellen In-Ears, befindet sich die schützende Oberfläche über der Lautsprechermembran platzsparend im Gehäuse. So sollen die LinkBuds getragen kaum spürbar sein.

An Bord ist die Precise Voice Pickup-Technologie inklusive Filterung von Umgebungsgeräuschen, um stets eine ausgezeichnete Kommunikation mit Gesprächspartnern zu ermöglichen. DSEE optimiert Musikdateien und der V1-Prozessor von Sony soll sich besonders durch feine Detaillierung und hohe Präzision auszeichnen. Eine adaptive Lautstärkeregelung optimiert die Lautstärke für die jeweilige Umgebung.

Mit innovativen Bedienkonzepten soll mehr Komfort im Alltag geboten werden, der Wide Area Tap z.B. ermöglicht Tippen vor dem Ohr. Die Musikwiedergabe kann gesteuert werden, ohne die LinkBuds überhaupt zu berühren. Speak-To-Chat stoppt die Musikwiedergabe, sobald ein Gespräch beginnt und der Google Assistant und Amazon Alexa werden unterstützt. Zur Ausstattung gehören auch Fast Pair und Swift Pair sowie 360 Reality Audio. Die LinkBuds sind nach IPX4-Standard zertifiziert.

Bei der Akkulaufzeit gibt der Hersteller 5,5 Stunden an, im Case stecken weitere 12 Stunden. Eine 10-Minuten-Schnellladung bringt bis zu 90 Minuten Wiedergabedauer.

Die Sony WF-L900 LinkBuds in Weiß und Anthrazit sind ab Mitte Februar 2022 zum Preis von 179,99 Euro erhältlich.

