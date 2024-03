News

Sony: Finaler "Ghostbusters: Frozen Empire"-Trailer online

Sony hat den finalen Trailer "Ghostbusters: Frozen Empire" veröffentlicht:

Der neue "Ghostbusters"-Kinofilm von Gil Kenan u.a. mit Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O’Connor, Logan Kim, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Annie Potts soll am 21.03.2024 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

In "Ghostbusters: Frozen Empire" kehrt die Spengler-Familie dahin zurück, wo alles begann: in die ikonische New Yorker Feuerwache. Dort tun sie sich mit den original Ghostbusters zusammen, die ein streng geheimes Forschungslabor eingerichtet haben, um die Geisterjagd auf das nächste Level zu heben. Doch als die Entdeckung eines antiken Artefakts eine böse Macht freisetzt, müssen die alten und die neuen Ghostbusters gemeinsame Sache machen, um ihr Zuhause zu beschützen und die ganze Welt vor einer zweiten Eiszeit zu bewahren.

