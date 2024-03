News

Details zu "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes" im April auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Inzwischen wurden auch alle Details zur Ausstattung veröffentlicht. Das Prequel der "Hunger Games"-Reihe erscheint am 05.04.2024 mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton fürs Heimkino. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant. Die 4K-Edition wird auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook angeboten.

bereits erhältlich:

Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes (Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc)

Bild: 2,40:1

Ton: Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte

Anzeige

Extras:

Audiokommentar von Francis Lawrence (Regisseur/Produzent) und Nina Jacobson (Produzentin)

Deutsche Hörfilmfassung

Die Entstehung von: The Ballad of Songbirds & Snakes (8-teiliges Making-of)

The Hanging Tree Song (Interpretin: Rachel Zegler)

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.