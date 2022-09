News

Sonos Sub Mini kommt im Oktober für 499 EUR

Sonos bringt im Oktober den neuen Sub Mini auf den Markt. Der zylindrische Wireless-Subwoofer mit Abmessungen von 305 x 230 mm übernimmt bei einer Kopplung mit anderen Sonos-Lautsprechern wie Beam (Gen. 2), Ray, One oder One SL automatisch die Wiedergabe der tiefen Frequenzen und soll bis zu 25 Hz tief gehen.

Mit dem "Trueplay Tuning"-System sollen Reflexionen der Wände und Möbel erkannt und der Sound des Sub Mini an den Raum und seine Umgebung genau anpasst werden. Über den Equalizer in der Sonos-App ist die Intensität der Basswiedergabe einstellbar.

Der Sonos Sub Mini kann über 2,4 & 5 GHz WLAN oder ein LAN-Kabel mit dem Sonos-Netzwerk verbunden werden und verfügt über ein integriertes 100-240 V-Netzteil.

Der Sonos Sub Mini ist ab dem 6. Oktober für 499 EUR in den Farben Mattschwarz und Weiß erhältlich.

