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Nubert stellt neue nuJubilee 50 Lautsprecher vor

Bildquelle: Nubert

Passend zum 50-jährigen Geburtstag der Firma Nubert präsentiert der Hersteller aus Schwäbisch Gmünd ein neues Jubiläumsmodell. Die neuen nuJubilee 50 sind aktive Standlautsprecher, die sich mit eleganter Optik und schlanken Abmessungen in jeden Wohnraum integrieren sollen. Mit nur 15,5cm Breite (ohne Standfuß) und 94cm Höhe soll es sich um filigrane Allrounder mit hoher akustischer Performance handeln, die nie aufdringlich wirken.

Moderne Kalottenhochtöner mit 25mm Durchmesser aus dem bewährten Nubert-Treibersortiment und zwei 118mm große Tiefmitteltöner mit Polypropylen-Verbundmembran sollen für homogenen, authentischen Sound bei jedem Genre sorgen. Der Bassbereich ist laut Hersteller-Angaben bereits voluminös und kraftvoll, die untere Grenzfrequenz liegt bei 41 Hz (-3dB). Die nuJubilee 50 lassen sich aber auch problemlos um einen Subwoofer ergänzen. Der Anschluss kann direkt per Kabel oder per Funk mit dem optionalen Funkadapter nuConnect trX/trXS erfolgen.

Die typische Nubert-Klangwaage bietet individuelle Einstellmglichkeiten zur Klanganpassung und auch was die Schnittstellen-Vielfalt betrifft, ist man gut aufgestellt: Bluetooth 5.0 mit aptX HD und HDMI eARC sind hier unter anderem an Bord. Außerdem kann man natürlich auch vorhandene CD- oder Netzwerkplayer anschließen, hierfür sind analoge Cinch-Anschlüsse sowie digitale Eingänge (koax/optisch) vorhanden. Adaptive Loudness ist an Bord und auch ein Wide-Modus sowie Voice+ für hohe Sprachverständlichkeit sind integriert. Bekannt ist auch der große Bedienknopf auf der Master-Box, die per Kabel mit dem Slave-Lautsprecher verbunden wird. Neue Design-Wege geht man beim Sockel, der sich ganz anders präsentiert als bei bisherigen Nubert-Modellen.

Die Nubert nuJubilee 50 sind in einer einmaligen Auflage von jeweils 500 Paar pro Farbe ab sofort zum Preis von 950 Euro (Paarpreis) über www.nubert.de sowie die Nubert-Stores vorbestellbar. Die Auslieferung soll voraussichtlich ab Ende März erfolgen. Die nuJubilee-Modelle sind seidenmatt und mehrschichtig lackiert und in Schwarz oder Weiß erhältlich.

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