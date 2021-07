News

Sky zeigt "Godzilla vs Kong" in 4K mit Dolby Atmos

Sky zeigt "Godzilla vs Kong" ab dem 29. Juli bei Sky Cinema und Sky Ticket. Der Film wird für Sky Q-Abonnenten auch in Ultra HD mit Dolby Atmos-Sound auf Deutsch und Englisch zum Abruf angeboten.

Sky zeigt in den kommenden Wochen noch weitere neuen Warner-Filme für seine Abonnenten: Am 30. Juli startet „Judas and the Black Messiah” und am 12. August wird „The Little Things“ mit Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto bei Sky gezeigt.

"Godzilla vs. Kong" erscheint voraussichtlich am 30.09.2021 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird laut der bereits in England veröffentlichten Version über eine deutsche und englische Dolby Atmos-Tonspur verfügen und neben HDR10 auch HDR10+ und Dolby Vision unterstützen.

