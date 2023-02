News

Sky zeigt fünfte Folge der HBO-Serie "The Last Of Us" bereits ab heute in Ultra HD & HDR

Sky zeigt wegen dem "Super Bowl" die fünfte Folge der HBO-Serie "The Last Of Us" bereits ab Samstag. Diese ist seit heute früh bei Sky und dem Streamingdienst Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Sky Q-Abonnenten können "The Last of Us" auch in Ultra HD und HDR über den Sky Q-Receiver sehen.

Die weiteren Episoden von "The Last Of Us" erscheinen jeweils in der Nacht auf Montag und sind im Original oder in der deutschen Synchronisation sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln verfügbar.

Ab dem 06.03.2023 wird "The Last Of Us" immer montags um 20.15 Uhr auch im linearen TV-Angebot via Satellit, Kabel und IPTV auf dem Sender Sky Atlantic gezeigt.

Die erste Staffel von "The Last Of Us" besteht aus insgesamt neun Folgen. Eine zweite Staffel wurde bereits in Autrag gegeben.

www.sky.de

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.