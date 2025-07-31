News

Sky: WOW Live-Sport jetzt auch bei Amazon Prime Video

Bildquelle: Sky / WOW

Sky ermöglicht die Nutzung der Streaming-Plattform WOW jetzt auch bei Amazon Prime Video. Für WOW Live Sport wurde ein eigener Prime Video Channel gestartet, der die Nutzung über alle Geräte mit Prime Video-App ermöglicht. Die Buchung und Bezahlung erfolgt über das Amazon-Kundenkonto. Das Abo kostet entweder 44,99 EUR im Monat oder 29,99 EUR im Jahresabo. Für WOW Live Sport bei Amazon Prime Video ist kein Amazon Prime Video-Abo erforderlich.

www.wowtv.de

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.