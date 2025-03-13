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Sky: WOW Live-Sport 12 Monats-Abo mit 120 EUR-Rabatt

Bildquelle: Sky / WOW

Sky bietet derzeit für die Streaming-Plattform WOW das Live-Sport 12 Monats-Abo für 24,99 EUR zum Monat an. Im Vergleich zum einfachen Monats-Abo für 35,99 EUR lassen sich so insgesamt 120 EUR sparen. Das Angebot gilt für ein Jahr.

Sofern keine Kündigung erfolgt, läuft das Abo ansonsten mit einer Kündigungsfrist von einem Monat auf unbestimmte Zeit zum Preis von 35,99 EUR weiter. WOW Premium mit Full HD und Dolby Digital 5.1 ist nur für 7 Tage inklusive und wird - sofern keine Kündigung erfolgt - anschließend monatlich mit 5 EUR in Rechnung gestellt.

www.wowtv.de

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