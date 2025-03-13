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Premieren auf der World Of Headphones: Luxsin X9 und Sendy Audio Aiva 2

Bildquelle: audioNEXT GmbH / Luxsin

Auf der am 15.03.2025 stattfindenden World Of Headphones in Heidelberg feiern der Luxsin X9 und Sendy Audio Aiva 2 Premiere. Der Luxsin X9 ist der erste dedizierte Kopfhörerverstärker mit Digital-zu-Analog-Wandler des eversolo Entwicklungsteams. Die audioNEXT GmbH hat exklusiv zur Messe ein erstes Beta-Testgerät des Referenzprodukts dabei und lädt auf Ebene 3 in der "Kathedrale" des Heidelberger Tankturms zu ersten Eindrücken ein.

Außerdem feiert der Aiva 2 von Sendy Audio Europapremiere in Heidelberg. Der Nachfolger des Aiva Magnetostaten kommt mit einem verbesserten Treiber daher und soll noch mehr Transparenz und Natürlichkeit bieten. Trotz der sehr hohen Auflösung seien damit ausgiebige Hör-Sessions besonders angenehm. Im typischen Design mit Edelstahlgeflecht kommt eine 1 µm dünne doppelseitige "Ultra-Nano" Komposit-Planar-Membran zum Einsatz. Ein einzigartiges Ohrpolsterdesign, hochwertiges Leder, Memory-Schaum, sehr exklusive und auswechselbare Kabel und hochwertiges Zubehör im Lieferumfang zeichnen den Sendy Audio Aiva 2 ebenfalls aus.

Der Sendy Audio Aiva 2 ist ab sofort zur UVP von 659 Euro verfügbar.

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