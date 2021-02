News

"Wonder Woman 1984" bei Sky in Ultra HD mit Dolby Atmos-Sound

Sky zeigt "Wonder Woman 1984" noch vor dem Start in den deutschen Kinos ab dem 18. Februar. Das DC-Abenteuer mit Gal Gadot ist sowohl bei Sky-Abos im Cinema Paket als auch mit dem monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket verfügbar. Jetzt kündigte Sky an, dass der Film mit Sky Q-Receivern nicht nur in Ultra HD sondern auch mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Sound abrufbar sein wird.

Auch nach einem eventuellen späteren Kinostart sollen Sky-Kunden „Wonder Woman 1984“ weiterhin bei Sky sehen können. Bislang ist von Warner aber noch kein neuer Starttermin angekündigt worden.

Sky wird auch noch zwei weitere Warner-Filme in diesem Jahr schon kurz nach dem Kinostart zeigen können: Der Thriller „The Little Things“ mit Denzel Washington und das Filmdrama „Judas and the Black Messiah“ sollen ihre TV- und Streamingpremiere bereits 28 Tage nach ihrem kommenden Kinostart exklusiv bei Sky und Sky Ticket feiern.

www.sky.de