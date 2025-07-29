News

Sky bietet wieder 24 Monats-Abos an

Sky bietet jetzt wieder Abos mit 24 Monaten Laufzeit an. Diese sollen im Vergleich zu den auch weiterhin erhältlichen 12 Monats-Verträgen etwas günstigere monatliche Abo-Preise haben und so eine Möglichkeit bieten, die kürzlich eingeführten Preiserhöhungen etwas abzufedern. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Lufzeiten liegt bei einem Großteil der Pakete zwischen 4-5 EUR. Es gibt aber auch einzelne Pakete mit geringerer oder sogar gar keiner Differenz wie z.B. bei den einfachsten Sky Stream- und Entertainment-Abos.

Die Änderungen erfolgen kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison. Diese bietet auch für Abonnenten ohne Bundesliga-Abo eine Möglichkeit, einzelne Fußball-Spiele zu sehen. Denn Sky überträgt die Freitags-Spiele der 1. Bundesliga im Rahmen des Entertainment-Pakets auch live auf dem Sender Sky Showcase.

www.sky.de

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.