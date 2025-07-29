Oscar-Gewinner "Anora" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Capelight veröffentlicht "Anora" im April auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der mit fünf Oscars ausgezeichnete Film mit Mikey Madison als Stripperin, die nach der Hochzeit mit einem russischen Oligarchensohn ins Visier von dessen Familie gerät, erscheint am 24.04.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 7.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Interview-Booklet mit Regisseur Sean Baker geplant.
Update: Ab dem 07.08.2025 wird "Anora" auch als 4K-Steelbook sowie einer weiteren Mediabook-Edition im Handel erhältlich sein, die jetzt auch bei Amazon vorbestellbar sind:
- Anora - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Anora - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Anora [Blu-ray] bei Amazon.de
- Anora - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Anora - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Anora [Blu-ray] bei jpc.de
Anora [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 2,39:1 (HDR10)
Ton: Deutsch DTS-HD MA 7.1, Englisch/Russisch/Armenisch DTS-HD MA 7.1
Bonusmaterial:
- 24-seitiges Booklet mit Interview mit Regisseur Sean Baker
