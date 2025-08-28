News

Sony: Erster "Sisu: Road to Revenge"-Trailer online

Sony hat den ersten Trailer für "Sisu: Road to Revenge" veröffentlicht:

Die Fortsetzung des Action-Kriegsfilms mit Jorma Tommila und Stephen Lang läuft ab dem 20.11.2025 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des Frühjahrs auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.