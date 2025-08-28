News
Sony: Erster "Sisu: Road to Revenge"-Trailer online
28.08.2025 (Karsten Serck)
Sony hat den ersten Trailer für "Sisu: Road to Revenge" veröffentlicht:
Die Fortsetzung des Action-Kriegsfilms mit Jorma Tommila und Stephen Lang läuft ab dem 20.11.2025 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des Frühjahrs auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc.
- Sisu: Road to Revenge - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Sisu: Road to Revenge [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Sisu: Road to Revenge [Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.