"Omniscient Reader: The Prophecy" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
27.08.2025 (Karsten Serck)
Capelight veröffentlicht "Omniscient Reader: The Prophecy" (Jeonjijeok Dokja Sijeom) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der südkoreanische Fantasy-Film läuft ab dem 11.09.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 04.12.2025 mit Dolby Atmos als Ultra HD Blu-ray im Steelbook und einfache Blu-ray Disc.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material ist ein Trailer geplant.
