Einladung in die exklusive High End-Manufaktur von Burmester nach Berlin

Bildquelle: Burmester / HiFi Forum Baiersdorf

Das HiFi Forum Baiersdorf spricht eine exklusive Einladung in die Burmester Manufaktur in Berlin aus. Gemeinsam mit einem HiFi Forum Berater kann man mit der Burmester Experience gänzlich in die Welt des edlen Herstellers, der sich seit mehr als 45 Jahren der Entwicklung und Fertigung kompromissloser High-End-Audiosysteme verschrieben hat, eintauchen. Als geschätzter Kunde des HiFi Forum Baiersdorf erhält man die einzigartige Gelegenheit, die innovativen Produkte hautnah zu erleben.

Die Burmester Experience in der Übersicht - von hififorum.de übernommen:

Ein Burmester Mitarbeiter empfängt Sie persönlich am Flughafen, Bahnhof oder Ihrem Hotel in Berlin. Ihr Transfer erfolgt in einem exklusiven Fahrzeug, ausgestattet mit einem Burmester Soundsystem

Eine private Führung durch unsere über 3.400 Quadratmeter große Produktionsstätte in Berlin Schöneberg erwartet Sie. Erleben Sie aus erster Hand, wie unsere Komponenten und Lautsprecher in handwerklicher Perfektion gefertigt werden

Das Erlebnis findet seinen Höhepunkt in unserem neuen Showroom, wo Sie in perfektem Ambiente das volle Klangerlebnis unserer Komponenten genießen können. Eine individuelle Betreuung und Produktvorführung ist dabei selbstverständlich

Je nach Tageszeit und Ihren Vorlieben verwöhnen wir Sie im Showroom mit einem Frühstück, Mittag- oder Abendessen inklusive Getränke

Ihr Transfer zurück zum Flughafen, Bahnhof oder Hotel in Berlin erfolgt ebenfalls durch einen Burmester Mitarbeiter in einem Fahrzeug mit Burmester Soundsystem

Zusätzliche Optionen (nach vorheriger Absprache): Besuch unserer Elektronikproduktion BLB; Besuch der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM) (Produktionsstätte des Basserflexrohres des BC350 Lautsprechers)

Der Preis für das Erlebnis der exklusiven Burmester Experience beträgt 690 Euro netto für zwei Personen, inklusive aller genannten Transfers und kulinarischer Begleitung (Anmerkung: Der Preis kann je nach individuellen Wünschen variieren).

Das HiFi Forum Baiersdorf finden und erreichen Sie hier:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

