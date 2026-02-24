News

Anime "Scarlet" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook & Blu-ray Disc

24.02.2026 (Karsten Serck)

Sony veröffentlicht "Scarlet" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Anime-Film von Mamoru Hosoda läuft seit dem 24.02.2026 in den deutschen Kinos und erscheint im Verlauf des Jahres als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Blu-ray Disc mit deutschem und japanischem DTS HD MA-Mehrkanalton.

Am 19.03.2026 erscheinen außerdem Mamoru Hosodas "Das Mädchen, das durch die Zeit sprang" und "Der Junge und das Biest" als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. "Summer Wars" erscheint bereits am 05.03.2026 als 4K-Steelbook.

