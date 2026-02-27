News

Disney+ derzeit ohne 4K HDR-Streaming in Deutschland

Disney+ bietet in Deutschland derzeit keine Streaming-Inhalte in HDR an. Zwar gibt es auf der Website noch den Hinweis auf das Disney+ Premium-Abo mit "Videoqualität bis zu 4K UHD und HDR" doch in den Detail-Informationen zur Video-Qualität werden lediglich 4K und IMAX Enhanced erwähnt:

Disney+ Premium ist maximal in folgenden Formaten verfügbar:

4K UHD: Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln bietet dieses Format eine noch schärfere Bildqualität als Full HD.

IMAX Enhanced: Inhalte in diesem Format verfügen über ein erweitertes Seitenverhältnis von 1,90:1, sodass Inhalte die gesamte Höhe des Bildschirms einnehmen.

Zunächst verschwand Dolby Vision und inzwischen auch HDR10 aus dem Streaming-Angebot. Dolby Atmos-Ton ist weiterhin im Premium-Abo verfügbar. Von Disney gibt es bislang keine Erklärung zum reduzierten Leistungsumfang und einer möglichen Rückkehr von HDR10 und Dolby Vision ins Premium-Abo.

Auslöser für die fehlenden HDR-Formate dürfte ein Konflikt um Patenrechte sein: Das Unternehmen InterDigital hat gegen Disney bereits im November 2025 in einem Rechtsstreit über die Nutzung von HDR-Technologien vom Landgericht München eine einstweilige Verfügung gegen Disney durchgesetzt.

www.disneyplus.com

Anzeige



Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.