Samsung verspricht CES-Überraschung mit neuem Teaser-Video

Samsung hat unter dem Motto "Together for Tomorrow” ein Teaser-Video zur CES 2022 veröffentlicht und kündigt eine Überraschung an:

Wer miträtseln will, worum es sich bei der Überraschung handeln könnte, bekommt dazu von Samsung noch den folgenden Hinweis:

Der neue Teaser zeigt quirlige außerirdische Zwerge, die hinter einem Milchglasfenster geheimnisvolle Dinge vollbringen. Damit gibt Samsung einen ersten Vorgeschmack auf die großen Ankündigungen zur diesjährigen CES 2022.

Bereits zuvor hatte Samsung zur CES die Unterstützung von HDR10+ GAMING für ausgewählte 2022er 4K und 8K TVs und Gaming-Monitore von Samsung angekündigt.

