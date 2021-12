News

Neue Jabra Elite 4 Active In Ear Bluetooth Earbuds mit ANC

Der dänische Audio-Spezialist Jabra stellt seine neuen Jabra Elite 4 Active In Ear Bluetooth Earbuds mit integriertem Active Noise Cancelling (ANC) vor.

Die Akkulaufzeit soll bis zu 7 Std. reichen und insgesamt 28 Std. Spieldauer mit dem USB-C-Ladecase ermöglichen. Neben SBC steht auch der aptX Audio-Codec von Qualcomm zur Verfügung. Im Mono-Modus ist jeder Hörer einzeln verwendbar.

Die Buds unterstützen Bluetooth 5.2 mit "Google Fast Pair"-Verbindung und sind nach IP57 wasser- und schweißfest. Die Sprachsteuerung ist via Alexa, Siri oder Google Assistant möglich. Über die Jabra Sound+ App für Android und iOS können individuelle Equalizer-Einstellungen sowie eine Bassverstärkung aktiviert werden.

Die Jabra Elite 4 Active In Ear Bluetooth Earbuds sollen ab dem 09.01.2022 zum Preis von 119,99 EUR in Deutschland erhältlich sein und werden in drei Farbvarianten (Schwarz, Marine, Mintgrün) angeboten.

