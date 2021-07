News

Samsung The Wall 2021 jetzt verfügbar

Bildquelle: Samsung

Samsungs aktueller 2021er The Wall ist laut Hersteller ab sofort verfügbar. Der monumentale Screen mit über 1.000 Zoll Bilddiagonale kommt laut Samsung mit 8K-Auflösung, neuer AI Signalverarbeitungstechnologie, 120 Hz Bildwiederholrate und flexiblen Installationsmöglichkeiten daher. Dazu zählen auch Montage-Optionen in konvexer oder konkaver Form. Auch hängend, an der Decke, geneigt oder in L-Form will sich The Wall in Szene setzen.

Zwar soll die "Black Seal"-Technologie tief sitzende Schwarzwerte und einen exzellenten Kontrast ermöglichen, dennoch wird der "The Wall" wohl eher bei Business-Applikationen in hell erleuchteten Räumen Verwendung finden. Mit 1.600 Nits Maximalhelligkeit soll dafür ausreichend Leuchtkraft zur Verfügung stehen. Zudem sind einige innovative Technologien für eine authentische Farbreproduktion an Bord, um die Möglichkeiten der um 40% kleineren LEDs (gegenüber konventionellen Leuchtdioden) vollends ausreizen. Augenschonend soll er darüber hinaus auch sein, der TÜV Rheinland bestätigt dies mit seinem "Eye Comfort"-Zertifikat.

Weitere Informationen unter: https://displaysolutions.samsung.com/the-wall

