Samsung stellt neue "The Wall" Micro-LED-Displays der IWC-Serie vor

Bildquelle: Samsung

Samsung erweitert mit der IWC-Serie die Einsatzmöglichkeiten von The Wall. Die neuen Micro LED-Displays bieten Helligkeiten von bis zu 1.800 Nit und können so auch in sehr hellen Umgebungen eingesetzt werden. Mit Black-Seal-Technologie für hohe Kontrastwerte und der Ultra-Chroma-Technologie plus KI-gestützter Bildoptimierung sollen Inhalte in realitätsnahen Farben und in bis zu 8K angezeigt werden. Die IWC-Serie ist ab sofort mit einem Pixelabstand von 0,84mm, 1,26mm und 1,68mm bei ausgewählten Distributoren verfügbar.

Von Planung über Schulung und Installation bis hin zum technischen Support bietet Samsung im Rahmen der IWC-Serie, wie auch bei den anderen The Wall-Modellen, eine Komplettlösung an. Dank der europäischen Produktionsstätte in Galanta in der Slowakei werden Transportwege reduziert und Lieferzeiten verkürzt.

