News

"Arthur der Grosse" mit Mark Wahlberg im August auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Arthur der Grosse" (Arthur the King) im August auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Film mit Mark Wahlberg über den Extremsportler Mikael Lindnord und dessen vierbeinigen Begleiter läuft ab dem 25.04.2024 in den deutschen Kinos und erscheint laut den aktuellen Planungen am 09.08.2024 fürs Heimkino. Zur Ausstattung liegen noch keine Details vor.

