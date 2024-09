News

ARD Plus App ab sofort auf Samsung Smart TVs verfügbar

Bildquelle: Samsung

Die ARD Plus App steht ab sofort für alle Samsung Smart TVs ab Modelljahr 2020 zum Download bereit. Ausgewählte Inhalte aus 70 Jahren ARD-TV-Geschichte stehen hochauflösend zur Verfügung. Die App soll zudem so weiterentwickelt werden, dass sie auch auf älteren Samsung TV-Geräten unterstützt wird.

„Unsere TVs spielen ihre Stärke nicht nur bei neuen, sondern auch bei älteren Inhalten aus“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH. „Dank ihnen können Inhalte aus vergangenen Jahrzehnten in neuem Glanz erstrahlen. Unsere Partnerschaft mit ARD Plus und die Bereitstellung der ARD Plus App auf unseren Smart TVs ermöglicht es Zuschauer*innen, in die nostalgische Welt des deutschen Fernsehens einzutauchen und beliebte Inhalte in atemberaubender Qualität zu genießen.“

Das kommerzielle Video on Demand-Angebot ARD Plus bietet eine große Auswahl an Inhalten, die in der ARD-Mediathek aufgrund lizenz- und rundfunkrechtlicher Vorgaben nicht mehr verfügbar sind. „Fans erhalten über ARD Plus und die dazugehörige App Zugriff auf eine große Auswahl der beliebtesten und erfolgreichsten TV-Filme, Serien, Shows, Dokumentationen und Kinderprogramme der ARD“, sagt Ingo Vandré, Geschäftsführer der ARD Plus GmbH. „Wir freuen uns, dass wir dank Samsung nun ein noch größeres Publikum mit unserem liebevoll kuratierten und stetig wachsendem Angebot erreichen können.“

