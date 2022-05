News

Samsung FrühlingsDeals mit bis zu 2.400 Euro Cashback

Bildquelle: Samsung

Wer sich zwischen dem 04. und 31. Mai 2022 für einen Aktions-TV oder eine Aktions-Soundbar von Samsung entscheidet, kann sich bis zu 1.200 Euro Cashback sichern. Beim Kauf beider Geräte sogar bis zu 2.400 Euro. Die Aktionsgeräte umfassen Neo QLED 4K Fernseher, aber auch Lifestyle-TVs wie The Frame und The Sero sowie die Q-Soundbars und den The Terrace.

Die FrühlingsDeals Aktion läuft vom 04. Mai bis 31. Mai 2022. Kunden können die Geräte im teilnehmenden Fachhandel oder im Samsung Online-Shop erwerben. Für den Erhalt der Cashback-Prämie ist die Registrierung der gekauften Geräte bis spätestens 14. Juni 2022 erforderlich.

Alle Informationen gibt es unter samsung.de/tvdeals

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.