News

Samsung erhält Deutschen Service-Preis 2026 in mehreren Kategorien

Bildquelle: Samsung

Das deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv haben Samsung in vier Kategorien für Kundenservice 2026 geehrt: In den Bereichen "Unterhaltungselektronik", "Computer & Zubehör" und "Elektronik". Zusätzlich gab es Platz 2 im Bereich Hausgeräte. Der Award basiert unter anderem auf dem Urteil von Kunden und Kundinnen.

Das DISQ würdigt den schnellen, freundlichen, kompetenten Multikanal Support von Samsung: Neben einer allgemeinen Service-Rufnummer und spezialisierten Hotlines gibt es Chat-Support für verschiedene Geräte-Kategorien. Im Bereich Smartphone und Tablets ist dieser 7 Tage rund um die Uhr erreichbar. Im Bereich Fernseher überzeugte der Kundensupport mit einer durchweg positiv bewerteten Serviceleistung und klaren Supportstrukturen. Per E-Mail, WhatsApp und über Instagram, Facebook und über die Members App können die Service-Teams kontaktiert werden. Außerdem gibt es den Remote-Support, bei dem sich auf Wunsch ein Techniker direkt auf das Gerät schaltet und Probleme analysieren und ggfs. beheben kann.

Komplettiert wird das Ganze durch einen eigenen Service in Gebärdensprache und die Samsung Community, in der sich Anwender untereinander austauschen können. Ein strukturierter Hilfebereich mit FAQs, Kaufberatungen und Reparaturanleitungen sowie umfassende Produkt- und Serviceinfos findet man auf den Samsung Websites.

Wenn ein virtueller Kontakt nicht ausreicht, gibt es ein deutschlandweites Reparaturnetz. Zum Beispiel den Smart Repair Service für Tablets, Smartphones, Wearables und Notebooks. Das Gerät wird eingeschickt oder zu einem Samsung Customer Service Plaza sowie einem Reparaturpartner gebracht. Darunter die Smartbars von Media-Saturn Deutschland. Die Express-Repair-Bus-Flotte in den 15 größten deutschen Städten und näheren Umgebung gibt es außerdem. Hier kooperiert Samsung mit Likewize und schickt die Reparatur-Experten direkt zu Kunden nach Hause oder ins Unternehmen. Der Bus dient als mobile Werkstatt, so dass Reparaturen direkt vor Ort durchgeführt werden können.

Der "Deutsche Service-Preis" wird in 97 Kategorien vergeben, u.a. in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Energie, Bildung sowie Versicherungen. Für den diesjährigen Service-Vergleich hat das unabhängige Marktforschungsinstitut DISQ im Auftrag von ntv fast 3.000 Unternehmen anhand von 2.337 Testkäufen, 270.058 Kundenstimmen sowie 86.635 Social-Media-Beiträgen untersucht. Im Zentrum standen die Beratung vor Ort, der Service im Web, am Telefon und per E-Mail sowie Aussagen von Kunden und Kundinnen zum Service der Anbieter.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.