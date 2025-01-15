News

Bluesound Streamer NODE und NODE ICON sind ab sofort Dirac Live Ready

Bluesound hält sein Versprechen und stattet, wie angekündigt, die beiden Streaming-Player NODE (N132) und NODE ICON (N530) mit der Dirac Live Ready-Funktion aus. Die beiden Netzwerk-fähigen HiFi-Komponenten sind damit die weltweit ersten in dieser Geräteklasse mit diesem Feature. Das notwendige Firmware-Update für die Kompatibilität mit Dirac Live ist bereits seit 14. Januar 2025 verfügbar.

Außerdem sollen auch folgende älteren Modelle das Update bis spätestens Sommer 2025 erhalten:

NODE X (N131)

NODE (N130)

POWERNODE (N330)

POWERNODE EDGE (N230)

Für die Nutzung ist ein kalibriertes Mikrofon sowie eine Dirac Live-Lizenz Voraussetzung. Bluesound bietet dafür optional ein zusätzliches Raumkalibrierungs-Kit an. Das Kit enthält ein omnidirektionales Mikrofon (20Hz-20kHz) und wird über einen USB-A-Anschluss mit jedem Laptop bzw. Computer verbunden. Das Kit soll zur UVP von ca. 50 Euro in Kürze verfügbar sein.

Bluesound Raumkalibrierungs-Kit

Matt Simmonds, Produktmanager bei Bluesound, erklärt: „Diese Einführung ist uns wichtig, da Dirac Live eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen unserer Kunden ist. Die einzigartige Methode zur Raumkorrektur führt zu einem transparenteren und ausgewogeneren Klang, einer strafferen Basswiedergabe und einer verbesserten Klarheit.“

Morten Nielsen, Associate Product Manager bei Bluesound, fügt hinzu: „Wir haben Dirac-Filter vor dem internen DAC implementiert. Dadurch können auch Nutzer, die einen externen DAC verwenden möchten, dieselben Vorteile genießen. Dies war ebenfalls ein häufiger Wunsch unserer Kunden, und wir freuen uns, diese Funktion auf diese Weise bereitstellen zu können.“

Dirac bietet drei verschiedene Lizenzen für Dirac Live an:

Dirac Live Limited – korrigiert Audio unterhalb von 500 Hz (159 USD)

Dirac Live Full – korrigiert den gesamten Frequenzbereich (249 USD)

Upgrade-Lizenz von Limited auf Full (99 USD)

Die Lizenzen sind gerätespezifisch und über Dirac.com erhältlich.

Rikard Hellerfelt, Vizepräsident für Consumer und E-Commerce bei Dirac, erklärt: „Wir wissen, dass Bluesound sehr leidenschaftliche Kunden hat, die großartigen Klang lieben. Wir freuen uns, Dirac Live erstmals in einer neuen Geräteklasse – den Streamern – einzuführen. Dies ermöglicht Musikliebhabern, ihre bestehenden Audiosysteme aufzuwerten, selbst solche ohne integriertes Dirac Live, indem sie einfach einen Bluesound-Streamer hinzufügen.“

