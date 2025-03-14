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Sony veröffentlicht neuen Ultra HD Blu-ray-Player UBP-X700/K

Sony hat seinen Ultra HD Blu-ray-Player UBP-X700 überarbeitet und veröffentlicht diesen in der neuen Version UBP-X700/K. Während das Gerät optisch keine Unterschiede im Vergleich zum seit 2018 erhältlichen UBP-X700 erkennen lässt, scheint es unter der Haube einige Abstriche bei den Netzwerkfunktionen zu geben. Über LAN und WLAN lassen sich weiterhin Audio/Video-Dateien aus einem lokalen Netzwerk abspielen. Die Unterstützung für weitere Streaming-Angebote, Bildschirmspiegelung und die "Video & TV SideView"-App werden im Handbuch des UBP-X700/K aber nicht erwähnt.

Der Sony UBP-X700/K unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und verfügt über zwei HDMI-Ausgänge was parallel zum Fernseher den Anschluss an einen AV-Receiver für die Wiedergabe von Dolby Atmos- und DTS:X-Tonspuren ermöglicht. Der Sony UBP-X700/K wird voraussichtlich im Verlauf des Frühjahrs in den Handel kommen. Der Preis ist noch nicht bekannt.

Der Sony UBP-X700 ist derzeit noch zu Preisen um 200 EUR im Handel erhältlich.

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