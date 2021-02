News

"Rogue Hunter" uncut auf Blu-ray Disc und in 4K bei Amazon Prime Video & iTunes

Square One veröffentlicht im März "Rogue One" in der Uncut-Fassung auf Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Megan Fox kommt am 05.03.2021 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton in den Handel. Als Bonus-Material sind mehrere Audio-Kommentare sowie Interviews geplant.

Ursprünglich war eine Altersfreigabe ab 16 Jahren beantragt worden. Die FSK hat den Film jetzt in der Uncut-Fassung mit 106:30 min. Laufzeit aber doch erst ab 18 Jahren freigegeben.

Bereits ab dem 26.02.2021 wird "Rogue Hunter" als 4K-Stream bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich sein.