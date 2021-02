News

Erste Disney+ Originals aus Deutschland und Europa

Disney+ kündigt die ersten "Originals" aus deutscher und europäischer Produktion für den Streaming-Dienst an. Die ersten zehn Projekte, die für Disney+ bestätigt wurden, sind der Beginn von Disneys Plänen, 50 Produktionen in Europa bis 2024 in Auftrag zu geben. Diese zehn, in Deutschland, Frankreich, Italien, und den Niederlanden genehmigten Projekte umfassen verschiedene Genres wie Dramen, Komödien, Science-Fiction und Dokumentarfilme; eine Reihe weiterer Projekte befindet sich außerdem in der Entwicklung:

DEUTSCHLAND

Sam – Ein Sachse (Star Original auf Disney+)

Drama nach einer wahren Geschichte. 6 Episoden. Jörg Winger / Big Window Productions

Basierend auf der wahren Lebensgeschichte von Samuel Meffire, Ostdeutschlands erstem afrodeutschen Polizeibeamten, der durch seinen Rang als schwarzer Polizeibeamter während der frühen 90er Jahre zu einer Mediensensation wurde und nur einige Jahre später als Staatsfeind selbst hinter Gittern landete.

Sultan City (Star Original auf Disney+)

Genre-Mix aus Crime, Thriller und Dark Comedy. 8 Episoden. Ayla Gottschlich und Aysel Yilmaz / Two Moons Pictures

Als ihr Ehemann Hasso, das Familienoberhaupt einer deutschtürkischen Familie, spurlos verschwindet, wird das ruhige Leben von Sultan und ihren erwachsenen Töchtern komplett auf den Kopf gestellt. Der Mann, den sie glaubte zu kennen, nutzte ihr respektables und ruhiges Familienleben als Tarnung für sein geheimes kriminelles Imperium. Auf der Suche nach Hasso und Antworten geraten die Frauen selbst in die unbekannte und gefährliche Unterwelt Berlins. Dabei entdecken sie neue, ihnen bisher unbekannte Talente und Sultan wird zur heimlichen Strippenzieherin in der männlich dominierten Mafia-Welt.

FRANKREICH

Weekend Family (Disney)

Familienkomödie. 8 Episoden à 30 Minuten. Baptiste Filleul / Elephant Groupe

Eine heitere Komödie, die das Leben einer neuen Stieffamilie schildert, die sich jedes Wochenende trifft. Doch als der Vater eine Beziehung mit einer neuen Partnerin eingeht, nehmen die Wochenenden eine ganz andere Wendung.

Oussekine (Star Original auf Disney+)

Drama-Miniserie, basierend auf einer wahren Geschichte. 4 Episoden. Antoine Chevrollier / Itinéraire Productions

Diese schonungslose Premium-Dramaserie untersucht die schrecklichen Ereignisse vom 5. Dezember 1986, die zum Tod von Malik Oussekine führten.

Im Mittelpunkt steht der Kampf seiner Familie um Gerechtigkeit. Die Serie taucht in die 1980er Jahre ein, um zu verstehen, welche Auswirkungen dieses Drama auf die damalige französische Gesellschaft hatte.

Parallels (Disney)

Fantasy-Abenteuer. 6 Episoden à 45 Minuten. Quoc Dang Tran / Empreinte Digitale

Ein mysteriöses Ereignis katapultiert vier Teenager-Freunde in parallele Dimensionen: dort entbrennt ein Wettlauf um ihre Rückkehr nach Hause, bevor ihre Zukunft sich für immer verändert wird.

Soprano: Sing or Die (Star Original auf Disney+)

Doku-Reihe. 6 Episoden à 50 Minuten. Breath Films

Mit einem einzigartigen und intimen Einblick zu einem der populärsten Künstler Frankreichs geht diese sechsteilige Serie die Geschichte von Sopranos Erfolg nach und erzählt davon, wie er mit seinen Freunden zusammenarbeitet, die seit ihren bescheidenen Anfängen in Marseille an seiner Seite stehen.

ITALIEN

The Good Mothers (Star Original auf Disney+)

Kriminaldrama basierend auf einer wahren Geschichte. 6 Episoden à 60 Minuten. Stephen Butchard / House Productions und Wildside

Drei Frauen, die in den tödlichsten und wohlhabendsten der italienischen Mafia-Clans hineingeboren wurden, arbeiten mit einer mutigen Staatsanwältin zusammen, als sie sich der Mammutaufgabe stellen, die kalabrische 'Ndrangheta zu Fall zu bringen. Diese Ehefrauen, Mütter und Töchter zeigen beeindruckende Tapferkeit im Angesicht der blutrünstigen Frauenfeindlichkeit ihrer Ehemänner, Väter und Brüder, als sie erkennen, dass sie der Schlüssel sind, um die Mafia von innen heraus zu zerstören.

Boris (Star Original auf Disney+)

Komödie. 6 Episoden à 30 Minuten. Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo / The Apartment, eine Fremantle Company

Ein unterhaltsames Show-in-einer-Show-Format: Die ersten Staffeln von Boris folgten der Welt hinter den Kulissen einer Low-Budget-Medizin-Drama-Serie.

Die neue Staffel bringt die Original-Crew wieder zusammen. Bald entdecken sie, dass sich die Welt des Fernsehens verändert hat; soziale Medien, Influencer und verschiedene Streaming-Plattformen bestimmen das Gesetz – wie werden unsere Protagonisten in dieser neuen Welt bestehen?

The Ignorant Angels (Star Original auf Disney+)

Romantisches Drama. 8 Episoden à 50 Minuten. Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli, / R&C Productions

Als Antonias Ehemann Massimo bei einem Autounfall ums Leben kommt, findet sie heraus, dass er eine gleichgeschlechtliche Affäre mit einem Mann namens Michele hatte. Sie ist am Boden zerstört, aber die prüde Antonia entwickelt eine unerwartete und bewegende Freundschaft mit Michele und seinem Kreis von Exzentrikern.

NIEDERLANDE

Feyenoord Rotterdam (Star Original auf Disney+)

Sport-Doku-Serie. 8 Episoden. Lusus Media.

Feyenoord ist einer der beliebtesten Vereine in den Niederlanden. Ein Arbeiterverein mit einer Geschichte voller Melancholie und Stolz zugleich. Was wird diese Saison bringen?

Geliebt und verfolgt von Millionen in den Niederlanden, ist das Innenleben ihres Fußballclubs eine sehr geschlossene und geheimnisvolle Welt. Noch nie hat ein niederländischer Verein seine Türen geöffnet und vollen und uneingeschränkten Zugang gewährt. Bis jetzt.

