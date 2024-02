News

"Robin Hood - König der Vagabunden" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Plaion Pictures veröffentlicht "Robin Hood - König der Vagabunden" (The Adventures of Robin Hood) im Mai auf Blu-ray Disc. Der Abenteuer-Klassiker von Michael Curtiz aus dem Jahr 1930 mit Errol Flynn, Olivia de Havilland, Claude Rains und Basil Rathbone soll am 23.05.2024 als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive DVD erscheinen.

Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. zahlreiche Making of-Featurettes, ein Audio-Kommentar sowie ein 180-seitiges Booklet dabei.

